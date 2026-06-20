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AGENDA · Espalion

Marché artisanal Espalion

samedi 22 août 2026 · Espalion

Marché artisanal Espalion

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc
Ville
12500 Espalion
Département
Aveyron
Tarif

Espalion

Marché artisanal

Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Marché d’artisans d’art !
Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs
eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux.   .

Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie   lauzartsaveyron@gmail.com

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English :

Arts and crafts market!

L’événement Marché artisanal Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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