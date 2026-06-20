Marché artisanal Espalion
samedi 22 août 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Marché artisanal
Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Marché d’artisans d’art !
Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs
eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux. .
Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com
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English :
Arts and crafts market!
L’événement Marché artisanal Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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