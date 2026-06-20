Informations pratiques

Espalion

Marché artisanal

Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Marché d’artisans d’art !

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs

eux-mêmes. Ils vous accueilleront à la découverte de leur métier unique et chaleureux. .

Contre allée du Boulevard Joseph Poulenc Espalion 12500 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Arts and crafts market!

L’événement Marché artisanal Espalion a été mis à jour le 2026-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)