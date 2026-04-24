Flaujac soirée des bénévoles FOYER RURAL Espalion

Espalion

Flaujac soirée des bénévoles

FOYER RURAL 1 rue du Sandalou Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rejoignez-nous et venez faire vivre le village!

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FOYER RURAL 1 rue du Sandalou Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60

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English :

Join us in bringing the village to life!

L’événement Flaujac soirée des bénévoles Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)