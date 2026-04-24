Flaujac soirée des bénévoles FOYER RURAL Espalion
Flaujac soirée des bénévoles FOYER RURAL Espalion samedi 5 septembre 2026.
Espalion
Flaujac soirée des bénévoles
FOYER RURAL 1 rue du Sandalou Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rejoignez-nous et venez faire vivre le village!
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FOYER RURAL 1 rue du Sandalou Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 09 60
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English :
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L’événement Flaujac soirée des bénévoles Espalion a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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