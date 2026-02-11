Rando VTT Les 3 Boucles Espalion

Rando VTT Les 3 Boucles

avenue de la Gare Espalion Aveyron

Début : Dimanche 2026-08-30

fin : 2026-08-30

2026-08-30

Une rando conviviale qui vous fera découvrir les 2 versants de la vallée du Lot autour d’Espalion !

Accueil et inscriptions sur place de 7h30 à 9h

Départ libre à partir de 8h00

Lieu de départ Plateau de la gare, 63 avenue de la gare 12500 Espalion

Circuits proposés :

Le 20 kms D+ 300m

Le 30kms D+ 700m

Le 45 kms D+1100m

Circuit Gravel de 50 kms D+ 950m

4 ravitaillements + Aligot saucisse bière à l’arrivée

Clôture de l’événement à 15h .

avenue de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 27 12 58 08

English :

A friendly hike to discover the 2 sides of the Lot valley around Espalion!

