Rando VTT Les 3 Boucles Espalion
Rando VTT Les 3 Boucles Espalion dimanche 30 août 2026.
Rando VTT Les 3 Boucles
avenue de la Gare Espalion Aveyron
Début : Dimanche 2026-08-30
fin : 2026-08-30
2026-08-30
Une rando conviviale qui vous fera découvrir les 2 versants de la vallée du Lot autour d’Espalion !
Accueil et inscriptions sur place de 7h30 à 9h
Départ libre à partir de 8h00
Lieu de départ Plateau de la gare, 63 avenue de la gare 12500 Espalion
Circuits proposés :
Le 20 kms D+ 300m
Le 30kms D+ 700m
Le 45 kms D+1100m
Circuit Gravel de 50 kms D+ 950m
4 ravitaillements + Aligot saucisse bière à l’arrivée
Clôture de l’événement à 15h .
avenue de la Gare Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 27 12 58 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A friendly hike to discover the 2 sides of the Lot valley around Espalion!
