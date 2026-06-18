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Concours Peintres au bord de L’eau Espalion

Concours Peintres au bord de L’eau Espalion

Concours Peintres au bord de L’eau Espalion vendredi 14 août 2026.

Ville : 12500 Espalion

Département : Aveyron

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Espalion

Concours Peintres au bord de L’eau

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Venez nombreux et ensemble, artistes pro-amateurs-jeunes, partageons dans la joie notre passion!
Rendez-vous à 9h le samedi avec votre fiche d’inscription pour estampiller la toile vierge. 
Inscription nécessaire.
Les 1er prix de chaque catégorie seront récompensés par la mairie d’Espalion. 5  .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 35 95 89 45 

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English :

Come one, come all, and together, pro-amateur artists and young people, let’s share our passion!

L’événement Concours Peintres au bord de L’eau Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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