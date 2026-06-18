Espalion

Concours Peintres au bord de L’eau

Espalion Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Venez nombreux et ensemble, artistes pro-amateurs-jeunes, partageons dans la joie notre passion!

Rendez-vous à 9h le samedi avec votre fiche d’inscription pour estampiller la toile vierge.

Inscription nécessaire.

Les 1er prix de chaque catégorie seront récompensés par la mairie d’Espalion. 5 .

Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 35 95 89 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all, and together, pro-amateur artists and young people, let’s share our passion!

L’événement Concours Peintres au bord de L’eau Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)