Concours Peintres au bord de L’eau Espalion
Concours Peintres au bord de L’eau Espalion vendredi 14 août 2026.
Espalion
Concours Peintres au bord de L’eau
Espalion Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Venez nombreux et ensemble, artistes pro-amateurs-jeunes, partageons dans la joie notre passion!
Rendez-vous à 9h le samedi avec votre fiche d’inscription pour estampiller la toile vierge.
Inscription nécessaire.
Les 1er prix de chaque catégorie seront récompensés par la mairie d’Espalion. 5 .
Espalion 12500 Aveyron Occitanie +33 6 35 95 89 45
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English :
Come one, come all, and together, pro-amateur artists and young people, let’s share our passion!
L’événement Concours Peintres au bord de L’eau Espalion a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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