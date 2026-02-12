Animations Petites Bêtes, amies du jardinier Les Mézerais Colombiers-du-Plessis

Animations Petites Bêtes, amies du jardinier

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29

Les Jardins des Renaudies proposent une animation familiale Petites Bêtes, amies du Jardinier .

Animations familiale Petites Bêtes, amies du Jardinier aux Jardins des Renaudies.

A 14h00, après un échange autour des petites bêtes, munis du matériel nécessaire (matériel fourni), vous partirez à la capture d’insectes … afin de les étudier plus en détail … les insectes seront ensuite relâchés.

Profitez également du labyrinthe de maïs et de son jeu les héros de l’enfance . .

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Les Jardins des Renaudies offer a family activity entitled Petites Bêtes, amies du Jardinier .

