Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis

Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 5 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Récolte du miel des ruches des Jardins et démonstration du savoir-faire de notre apiculteur.

Extraction du miel des Jardins devant le public, avec Ange BIGOT, producteur-récoltant local.

Marché gourmand et de terroir, artisanat, espaces détente pour petits et grands, promenades à poney tout l’après-midi …

Petite restauration et buvette sur place, tables de pique nique.

Labyrinthe de maïs et son jeu

Visite guidée à 11h00 .

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Harvest of honey from the hives of the Gardens and demonstration of the know-how of our beekeeper.

