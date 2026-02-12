Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis
Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis dimanche 23 août 2026.
Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies
Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne
Tarif : 5 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Récolte du miel des ruches des Jardins et démonstration du savoir-faire de notre apiculteur.
Extraction du miel des Jardins devant le public, avec Ange BIGOT, producteur-récoltant local.
Marché gourmand et de terroir, artisanat, espaces détente pour petits et grands, promenades à poney tout l’après-midi …
Petite restauration et buvette sur place, tables de pique nique.
Labyrinthe de maïs et son jeu
Visite guidée à 11h00 .
Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr
English :
Harvest of honey from the hives of the Gardens and demonstration of the know-how of our beekeeper.
L’événement Fête du Miel et Marché gourmand aux Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis a été mis à jour le 2026-02-12 par Bocage Mayennais Tourisme