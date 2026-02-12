Ikebana, Art floral japonais Peinture aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis

Ikebana, Art floral japonais Peinture aux Jardins des Renaudies

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Exposition, démonstration et stage d’art floral Ikebana, Peintres dans les Jardins

Les Jardins des Renaudies accueillent Anne-Marie MORIN Vice-Grand Maître de l’Ecole d’Ikebana Ohara, art traditionnel japonais de l’arrangement floral.

En ce dimanche, vous êtes invités à découvrir et expérimenter cet art subtil de l’arrangement floral. L’Ikebana est l’art de disposer les fleurs, branches, feuillages ou autres éléments de la nature dans des vases hauts ou coupes plates, selon des règles et codes définis par les Grands Maîtres de fleurs.

De 10h00 à11h30 Cours pour les débutants et les initiés 20 € (incluant l’entrée aux jardins) Renseignements et inscriptions au 06 16 52 69 30

Le parc floral est réservé aux stagiaires le matin.

Dès 14h00 Exposition et démonstrations tout public l’après-midi d’Ikebana

Les peintres de l’association Art’Bo sont également présents pour cette journée. L’invitation est faite à ceux qui voudront les rejoindre.

Renseignements et inscriptions au 06 16 52 69 30

La visite du jardin, de l’écomusée sont inclus dans le tarif d’entrée. .

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Ikebana floral art exhibition, demonstration and workshop, Painters in the Gardens

