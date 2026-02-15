Labyrinthe de maïs aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis

Labyrinthe de maïs aux Jardins des Renaudies

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis Mayenne

Début : 2026-07-14 11:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Parcours insolite dans le labyrinthe de maïs.

Comme chaque année, une nouvelle thématique pour jouer.

Cette année, le labyrinthe s’inspire des héros de l’enfance

Aux visiteurs de répondre aux questions et énigmes du jeu.

Une manière ludique de découvrir le parc à l’anglaise.

Un parcours de 10 000 m² allié à un jeu de piste pour une sortie nature insolite.

Un joyeux moment à partager.

Le prix comprend l’accès au jardin et au labyrinthe. .

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

Unusual tour in the corn maze.

