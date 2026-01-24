Animations reconstitueurs au musée de la Cavalerie Saumur

Animations reconstitueurs au musée de la Cavalerie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la Cavalerie ouvre ses portes au public avec des activités et des animations exceptionnelles.

Des chevaux aux blindés… des cavaliers plus vrais que nature !

Le musée de la Cavalerie proposera un spectacle vivant mêlant élégance et discipline militaire. Une vingtaine de reconstitueurs, accompagnés de chevaux prêtés par la section équestre des Écoles Militaires de Saumur, illustreront l’histoire de la cavalerie du 16e siècle à 1940.

Place Charles de Foucauld Saumur 49400 Maine-et-Loire

To mark the European Heritage Days, the Cavalry Museum is opening its doors to the public with exceptional activities and events.

