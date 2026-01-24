Animations reconstitueurs au musée des Blindés

1043 route de Fontevraud Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée des Blindés ouvre ses portes au public avec des activités et des animations exceptionnelles.

Pour la quatrième année consécutive, des reconstitueurs en tenue militaire de chaque époque expliqueront au public le quotidien du soldat de l’armée qu’ils illustrent.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. .

1043 route de Fontevraud Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 69 95 contact@museedesblindes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the European Heritage Days, the Musée des Blindés is opening its doors to the public with exceptional activities and events.

L’événement Animations reconstitueurs au musée des Blindés Saumur a été mis à jour le 2026-01-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME