Animations Tour de France Auberge des Monédières Chaumeil
dimanche 12 juillet 2026 · Chaumeil
Informations pratiques
Chaumeil
Animations Tour de France Auberge des Monédières
4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 22:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Toute la journée, animations dans l’auberge des Monédières
Pas de réservation, accès à la terrasse pour voir les cyclistes du Tour de France qui passe à quelques mètres.
Programme :
– 9h Accueil Café
– 12h Barbecue Géant
– Repas du soir
Animations musicales .
4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18
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English : Animations Tour de France Auberge des Monédières
L’événement Animations Tour de France Auberge des Monédières Chaumeil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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