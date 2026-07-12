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Animations Tour de France Auberge des Monédières Chaumeil

dimanche 12 juillet 2026 · Chaumeil

Animations Tour de France Auberge des Monédières Chaumeil

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
4 ROUTE DE L ACCORDEON
Ville
19390 Chaumeil
Département
Corrèze
Tarif

Chaumeil

Animations Tour de France Auberge des Monédières

4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 22:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Toute la journée, animations dans l’auberge des Monédières
Pas de réservation, accès à la terrasse pour voir les cyclistes du Tour de France qui passe à quelques mètres.
Programme :
– 9h Accueil Café
– 12h Barbecue Géant
– Repas du soir
Animations musicales   .

4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18 

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English : Animations Tour de France Auberge des Monédières

L’événement Animations Tour de France Auberge des Monédières Chaumeil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières

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