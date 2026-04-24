Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives La Monedière Chaumeil

Chaumeil

Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives

La Monedière Ferme de la Monédière Chaumeil Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 17:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Venez visitez la ferme de la Monédière et rencontrez les éleveurs et la bergère qui vous expliqueront leur métier.

Animation par Association ELAN.

Durée 3h30. A partir de 14 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

La Monedière Ferme de la Monédière Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives

L’événement Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin