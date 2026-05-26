Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives La Monedière Chaumeil
Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives La Monedière Chaumeil mardi 21 juillet 2026.
Chaumeil
Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives
La Monedière Ferme de la Monédière Chaumeil Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 14:00:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Venez visitez la ferme de la Monédière et rencontrez les éleveurs et la bergère qui vous expliqueront leur métier.
Animation par Association ELAN.
Durée 3h30. A partir de 14 ans.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.
Sur réservation* au 05 55 96 97 00
ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda
*nombre de places limité .
La Monedière Ferme de la Monédière Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives
L’événement Visite de la ferme et de l’estive du groupement pastoral des eaux vives Chaumeil a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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