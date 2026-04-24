Chaumeil

La nuit des étoiles au Suc au May

Suc au May Chaumeil Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Après une présentation ludique et interactive du système solaire et des distances astronomiques, vous découvrirez le ciel nocturne, avec usage d’un faisceau laser. Vous observerez le ciel avec un télescope et ferez vos premiers pas en astrophotographie.

Animation par Christophe Delattre et le Club Astro de Haute-Corrèze.

Durée 3h. Tout public.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Prévoir vêtements chauds, couvertures, pour s’isoler du froid et du vent.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité .

Suc au May Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : La nuit des étoiles au Suc au May

L’événement La nuit des étoiles au Suc au May Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-24 par PNR Millevaches en Limousin