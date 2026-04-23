Chaumeil

Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières

2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Visite à la ferme Sur Réservation

Découverte de la ferme élevage d’alpagas,

myrtilles cultivées et gîte.

Tarifs 9€/adulte, 6€/enfant. Chiens interdits. .

2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 84 83

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English : Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières

L’événement Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze