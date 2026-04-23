Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil
Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil samedi 30 mai 2026.
Chaumeil
Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières
2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Visite à la ferme Sur Réservation
Découverte de la ferme élevage d’alpagas,
myrtilles cultivées et gîte.
Tarifs 9€/adulte, 6€/enfant. Chiens interdits. .
2 Route de Beyssac, Freysselines Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 13 84 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières
L’événement Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-23 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze
À voir aussi à Chaumeil (Corrèze)
- Circuit VTT Puy de Chauzeix La Monédière Chaumeil Corrèze 1 mai 2026
- GRP® Petit Tour de la Montagne Limousine Chaumeil Corrèze 1 mai 2026
- GRP® des Monédières Chaumeil Corrèze 1 mai 2026
- Partons à la découverte des landes à Myrtille, un milieu emblématique de la Montagne Limousine et des pratiques pastorales qui la favorisent – Corrèze, Ferme de la Monédière, Chaumeil 15 mai 2026
- Printemps à la ferme Les Alpagas des Monédières Chaumeil 16 mai 2026