Chaumeil

Soirée Années 80

4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soirée Années 80, entrée libre avec ambiance discothèque .

4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18 laubergedesmonedieres59@hotmail.com

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English : Soirée Années 80

L’événement Soirée Années 80 Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières