Soirée Années 80 Chaumeil
Soirée Années 80 Chaumeil samedi 20 juin 2026.
Chaumeil
Soirée Années 80
4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée Années 80, entrée libre avec ambiance discothèque .
4 ROUTE DE L ACCORDEON Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18 laubergedesmonedieres59@hotmail.com
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English : Soirée Années 80
L’événement Soirée Années 80 Chaumeil a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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