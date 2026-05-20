Sortie Une journée dans le Massif des Monédières Chaumeil
Sortie Une journée dans le Massif des Monédières Chaumeil mardi 21 juillet 2026.
Chaumeil
Sortie Une journée dans le Massif des Monédières
La Monedière Chaumeil Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 17:30:00
Date(s) :
2026-07-21
Rdv 9h30 au parking de la Maison de l’Arbre de Chamberet
Observations de la flore sur le massif au Puy de la Monédière, 4 km commenté par Jean Claude Chataur animateur nature en partenariat avec la Ligue de l’enseignement FAL 19.
RDV 14h au parking de la Ferme de la Monédières
– Parcours commenté par Cédric Deguillaume d’environ 2h30 à la ferme de la Monédières, au sommet des Monédières, au cœur des landes à bruyères et à myrtilles. Cette visite permet de découvrir à la fois l’environnement naturel remarquable du site et le fonctionnement de notre activité agricole de moyenne montagne. Au fil du parcours, serons présentés l’activité d’élevage ovin sur la ferme, le groupement pastoral des Eaux Vives, les grands enjeux liés au pâturage, les contraintes du milieu et les effets sur le paysage.
Déplacement en voiture particulière 30’ environ.
Résa 07 86 74 39 18 .
La Monedière Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 74 39 18
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English : Sortie Une journée dans le Massif des Monédières
L’événement Sortie Une journée dans le Massif des Monédières Chaumeil a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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