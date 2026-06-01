Feu de la Saint Jean Chaumeil
Feu de la Saint Jean Chaumeil vendredi 26 juin 2026.
Chaumeil
Feu de la Saint Jean
Chaumeil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Buvette et grillades. Allumage du feu à 21h. .
Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18 chaumeilenfete19@gmail.com
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English :
L’événement Feu de la Saint Jean Chaumeil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières
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