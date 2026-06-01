Feu de la Saint Jean Chaumeil vendredi 26 juin 2026.

Chaumeil

Feu de la Saint Jean

Chaumeil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Buvette et grillades. Allumage du feu à 21h. .

Chaumeil 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 54 75 97 18 chaumeilenfete19@gmail.com

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English :

L’événement Feu de la Saint Jean Chaumeil a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières