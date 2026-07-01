Animations & visites à la chapelle de La Grave, Chapelle Saint-Joseph – Hospice de La Grave, Toulouse

Informations pratiques

Animations & visites à la chapelle de La Grave 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Joseph – Hospice de La Grave Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La chapelle de La Grave est un symbole iconique de la ville de Toulouse. Reconnaissable depuis le bord de la Garonne, elle est devenue la star des cartes postales. Mais elle abrite toutes sortes de manifestations culturelles. Durant ces journées du patrimoine, vous y retrouverez animations et visites pour découvrir le monument.

Visites guidées : Monument & expositon « La goutte d’eau » (30 min)

Horaires : 11h30/14h30/16h/17h

Animations Peste et remèdes : Découverte botanique de la composition des remèdes inventés contre la peste (30min)

Horaires : 12h/15h/16h30

Qui l’eût crue ? : Jeu de piste dans le quartier de la Crue de 1875

Toute la journée en autonomie.

Timeline : Découverte de l’histoire de la chapelle à traver une frise chronologique

Toute la journée en autonomie.

Chapelle Saint-Joseph – Hospice de La Grave 23 Rue du Pont Saint Pierre, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245101 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/chapelle-saint-joseph-hospice-de-la-grave Le dôme de la chapelle surplombe le fleuve du haut de ses 85 mètres et forme un repère emblématique du paysage urbain.

L’hôpital de la Grave a été édifié à partir du XIIe siècle sur la grève de la Garonne d’où il tire son nom. Il accueille tout d’abord les pestiférés, en raison notamment d’une situation extramuros, idéale pour isoler les contagieux, puis les pauvres, les orphelins, les prostituées pour les soigner et les instruire.

Facilement identifiable, sa chapelle circulaire, terminée au XIXe siècle, porte un dôme à lanternon soutenu par une structure en bois et recouverte de cuivre. De plan centré, elle s’ouvre par un avant-corps à pilastres doriques supportant un entablement et un fronton, dont la pierre épannelée n’a jamais reçu de sculpture.

Avec 8 hectares, aménagés principalement aux XVIIe et XVIIIe siècles, La Grave forme le plus grand hôpital de la ville organisé autour de plusieurs cours. Principale maternité des Toulousains durant le XXe siècle, le site n’accueille plus de patients hospitalisés mais maintient une médecine sociale de proximité. Entrée par la rue du Pont Saint-Pierre ou par le jardin Raymond VI. Métro : ligne A – station Saint-Cyprien – République. Bus : Linéo 14, lignes 13, 45 et 66 – arrêt Saint-Cyprien – République.

La chapelle de La Grave est un symbole iconique de la ville de Toulouse. Reconnaissable depuis le bord de la Garonne, elle est devenue la star des cartes postales. Mais elle abrite toutes sortes de y…

©Alexandre Ollier