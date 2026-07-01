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Animations & visites au Castelet, Le Castelet, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Le Castelet · Toulouse

Animations & visites au Castelet, Le Castelet, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Castelet
Adresse
18bis Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit.

Animations & visites au Castelet 19 et 20 septembre Le Castelet Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu chargé d’histoire. Symbole de mémoire et ancienne entrée de prison, il est devenu un lieu de vie culturelle.
À travers des animations et des visites guidées, le Castelet vous livrera tous ses secrets, même les plus sombres.

  • Animations : coloriages et points à relier.
  • Jeu « Questions pour une prison », durée : 30 minutes.

Horaires : 12h, 15h et 16h30.

  • Exposition pédagogique, durée : 15 minutes.
  • Visites flash « Seconde Guerre mondiale » et « Architecture et vie carcérale », durée : 30 minutes.

Horaires : 11h30, 14h30, 16h et 17h.

Le Castelet 18bis Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://monuments.toulouse.fr/castelet/
Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu empli d’histoire. Symbole de mémoire et surtout ancienne entrée de prison, il est devenue un lieu de vie culturelle. Lors de divers et …

©Alexandre Ollier

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