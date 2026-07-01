Animations & visites au Castelet, Le Castelet, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Le Castelet · Toulouse
Informations pratiques
Animations & visites au Castelet 19 et 20 septembre Le Castelet Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu chargé d’histoire. Symbole de mémoire et ancienne entrée de prison, il est devenu un lieu de vie culturelle.
À travers des animations et des visites guidées, le Castelet vous livrera tous ses secrets, même les plus sombres.
- Animations : coloriages et points à relier.
- Jeu « Questions pour une prison », durée : 30 minutes.
Horaires : 12h, 15h et 16h30.
- Exposition pédagogique, durée : 15 minutes.
- Visites flash « Seconde Guerre mondiale » et « Architecture et vie carcérale », durée : 30 minutes.
Horaires : 11h30, 14h30, 16h et 17h.
Le Castelet 18bis Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://monuments.toulouse.fr/castelet/
Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu empli d’histoire. Symbole de mémoire et surtout ancienne entrée de prison, il est devenue un lieu de vie culturelle. Lors de divers et …
©Alexandre Ollier
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Zones à défendre, Le Cratère, Toulouse 1 juillet 2026
- Atelier : Traverser les montagnes, Médiathèque Danièle Damin – Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- SOIRÉE CLUTCHO ITINÉRANTE FESTIVAL CONVIVENCIA Port de l’Embouchure Toulouse 1 juillet 2026
- Concert, Casino Barrière Toulouse, Toulouse 1 juillet 2026
- UN ÉTÉ AU BORD DU LAC Chemin de Lestang, Impasse de l’Abbé-Salvat. Toulouse 2 juillet 2026