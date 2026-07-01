Animations & visites au Castelet, Le Castelet, Toulouse

Informations pratiques

Animations & visites au Castelet 19 et 20 septembre Le Castelet Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu chargé d’histoire. Symbole de mémoire et ancienne entrée de prison, il est devenu un lieu de vie culturelle.

À travers des animations et des visites guidées, le Castelet vous livrera tous ses secrets, même les plus sombres.

Animations : coloriages et points à relier.

Jeu « Questions pour une prison », durée : 30 minutes.

Horaires : 12h, 15h et 16h30.

Exposition pédagogique, durée : 15 minutes.

Visites flash « Seconde Guerre mondiale » et « Architecture et vie carcérale », durée : 30 minutes.

Horaires : 11h30, 14h30, 16h et 17h.

Le Castelet 18bis Grande rue Saint-Michel, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://monuments.toulouse.fr/castelet/

Enraciné dans le quartier Saint-Michel, le Castelet est un lieu empli d’histoire. Symbole de mémoire et surtout ancienne entrée de prison, il est devenue un lieu de vie culturelle. Lors de divers et …

©Alexandre Ollier