Animaux et culture Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Informations pratiques

Quelle part les animaux ont-ils dans

notre histoire et notre culture ? Que disent-ils de notre rapport au

vivant? La Maison de l’animal vous propose une après-midi de rencontres avec des auteurs, historiens et professionnels du monde animal.

Un voyage au cœur des collections du Muséum national d’histoire naturelle.

Le Museum national d’histoire naturelle conserve près de 68 millions de spécimens : animaux, végétaux, minéraux, fossiles et objets. Nicolas Gilsoul, auteur-illustrateur,et Jacques

Cuisin, délégué à la conservation des collections, vous feront découvrir les trésors de cette institution à travers un voyage dans le temps et l’espace. Une invitation à s’émerveiller devant la richesse du vivant tout en prenant de conscience des enjeux de sa préservation.

Ils sont auteurs de l’ouvrage Voyages extraordinaires au Museum national d’histoire naturelle.

Les animaux, témoins de l’histoire

Historien spécialiste de

l’histoire des animaux, Nicolas Baron reviendra sur le destin des animaux durant le siège de Paris et la Commune de 1870-1871. Une conférence qui met en lumière ces acteurs souvent oubliés de l’histoire, et interroge les liens entre les sociétés humaines et le monde animal.

Il est l’auteur de L’année terrible des animaux, Un regard inédit sur le siège et la

Commune de Paris 1870-1871.

Les animaux devant la caméra

Manuel Thomas, coordinateur

animalier pour le cinéma, partagera son expérience auprès

des chiens acteurs. Il présentera son métier et les pratiques mises en œuvre pour garantir le respect, la sécurité et le bien-être des animaux sur les tournages.

A l’issue des rencontres, une séance de

dédicaces sera proposée avec les auteurs présents. Les ouvrages seront disponibles à la vente grâce à la librairie L’arbre à

lettres.

Vous pourrez également découvrir l’exposition « Voyages

extraordinaires au Muséum national d’histoire naturelle », composée de reproductions en grand format de planches issues de l’ouvrage.

Une après-midi de rencontres à la Maison de l’animal pour explorer la place des animaux dans notre histoire, notre patrimoine et au cinéma.

Le samedi 05 septembre 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit

Réservation : animalenville@paris.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T14:30:00+02:00_2026-09-05T17:30:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison de l’animal en ville – Jane Goodall et trouvez le meilleur itinéraire

