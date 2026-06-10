Hollow Jan • L’Idylle • Slice and The Cruisers SUPERSONIC Paris
Hollow Jan • L’Idylle • Slice and The Cruisers SUPERSONIC Paris mardi 18 août 2026.
HOLLOW JAN (22h00)
(Post rock shoegaze – Seoul, KOR)
Formé à Séoul, en Corée du Sud, HOLLOW JAN mêle les textures du shoegaze aux dynamiques du post-rock et à des climax portés par le noise. Leur musique oscille entre des passages atmosphériques délicats et des sommets sonores intenses, privilégiant l’immersion émotionnelle à la démonstration technique. Le groupe s’est forgé une réputation grâce à ses performances scéniques puissantes, caractérisées par une montée progressive de la tension, un jeu sur les dynamiques de volume et des dénouements cathartiques.
https://open.spotify.com/…/artist/7pDQHq0D7i0z60bLVPGyQf
L’IDYLLE (21h00)
(Screamo – Fireflies Fall Records – Rouen, FR)
Avec la sortie de Romance/Violence soutenue par fireflies fall records en 2025, L’Idylle s’impose sur scène avec un screamo viscéral et chaotique. Leurs tournée européenne en co plateau avec Knumears cet ete n’a qu’exacerber leurs musique entre rage abrasive et lyrisme à fleurs de peau. Plus que jamais leurs concerts sont intenses, tendus sur un fil qui menace de se briser à chaque note qui retentit
https://lidylle.bandcamp.com/music
SLICE AND THE CRUISERS (20h00)
(Alternative rock – Cruisers Productions – Paris, FR)
Slice and the Cruisers est un groupe de rock alternatif qui fusionne la puissance brute de géants des années 70 comme Led Zeppelin et Black Sabbath avec l’intensité sombre d’icônes des années 90 telles que Soundgarden et Queens of the Stone Age. Sur scène, le groupe délivre des riffs lourds, des grooves épais et une énergie électrisante, sans jamais sacrifier la mélodie. Entre hymnes explosifs et morceaux plus intimes, Slice and the Cruisers construit un set dynamique qui passe sans effort de la tension au relâchement, invitant aussi bien les puristes du rock que les auditeurs occasionnels à entrer dans
son univers.
Les 3 influences : Queens Of The Stone Age, Black Sabbath & Soundgarden
https://link.deezer.com/s/33nizmBP8uoBGXLoNmQcC
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Mardi 18 Août 2026
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
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SUPERSONIC
9 rue Biscornet, 75012 Paris
Métro Bastille (sortie rue de lyon)
Cette soirée plaira aux fans de… Deftones, Fugazi & Refused !
Le mardi 18 août 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-08-19T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-18T19:00:00+02:00_2026-08-18T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/68oe9rEwJ https://fb.me/e/68oe9rEwJ
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