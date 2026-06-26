A la découverte des quartiers parisiens : le quartier Bel-Air Devant le monument à Georges Courteline (métro Picpus) Paris mardi 18 août 2026.

Le quartier de Bel Air appartenait à la commune de Saint-Mandé jusqu’en 1860. Il est annexé à Paris sous Napoléon III. Sa physionomie change rapidement avec l’apparition de petits lotissements et d’immeubles haussmanniens.

Ce quartier, encore méconnu, offre un voyage historique et architectural au style éclectique, des maisons des anciens faubourgs jusqu’aux immeubles haussmanniens, en passant par les traces d’anciens ateliers d’artisans ou par des immeubles de style Art nouveau puis Art déco.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 12e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le charme de Bel-Air, entre passages discrets entre grandes avenues, entre maisons faubouriennes et immeubles haussmanniens. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 18 août 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 04 août 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-18T21:00:00+02:00

fin : 2026-08-18T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-18T18:00:00+02:00_2026-08-18T20:00:00+02:00

Devant le monument à Georges Courteline (métro Picpus) Square Courteline 75012 Paris

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