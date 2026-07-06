Animaux et Sourds : discriminés par leur absence de parole ? Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

Tiphaine Vandermaesen vit à Rennes. Passionnée par l’éthique

animale, militante pour les droits des animaux, elle est la fondatrice de Vegan

Sign, un collectif de personnes signantes, militant pour la cause animale.

Au cours de ses études, découvrant toute l’horreur dont

l’humanité peut se montrer capable, elle commence à s’interroger sur la façon

dont on traite les animaux. Dans le cadre de son mémoire universitaire pour le DU

« Animaux et société », elle pose la question :

Si les animaux pouvaient parler, est-ce qu’on les traiterait

mieux ?

« J’ai étudié

les liens entre les discriminations envers les minorités chez les humains et les

discriminations envers les animaux. Souvent, pour justifier l’oppression, on

considère les minorités comme des animaux, ce qui permet de les dévaloriser et

de réduire l’empathie. Les sourds subissent des inégalités parce que notre

société privilégie l’oral. On parle d’audiocentrisme. Pourtant la communication visuelle existe bien.

Par exemple,

la Langue des Signes qui a été créée par les personnes sourdes. Et chez les animaux,

leur comportement. »

« Je ne suis pas en train de dire que les animaux et

les personnes handicapées souffrent du validisme de la même manière. Non, ce

que je veux démontrer, c’est que le validisme est le ciment des systèmes qui

dévalorisent autant la vie des bêtes que celle des humains handicapés, ouvrant

ainsi la voie à un large éventail d’oppressions » Sunaura Taylor, artiste et activiste américaine œuvrant contre le capacitisme et pour les droits des animaux

Questionnant ce qu’est la parole dans nos sociétés, Tiphaine

Vandermaesen nous ouvre à un questionnement philosophique actuel et audacieux.

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds, conférence par Tiphaine Vandermaesen de l’équipe de Vegan Sign. En présence d’interprètes LSF/FR

Le vendredi 25 septembre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Sur inscription, à partir du 25 août

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris



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