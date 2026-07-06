Animaux et Sourds : discriminés par leur absence de parole ? Bibliothèque Saint-Eloi Paris
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris
Informations pratiques
Tiphaine Vandermaesen vit à Rennes. Passionnée par l’éthique
animale, militante pour les droits des animaux, elle est la fondatrice de Vegan
Sign, un collectif de personnes signantes, militant pour la cause animale.
Au cours de ses études, découvrant toute l’horreur dont
l’humanité peut se montrer capable, elle commence à s’interroger sur la façon
dont on traite les animaux. Dans le cadre de son mémoire universitaire pour le DU
« Animaux et société », elle pose la question :
Si les animaux pouvaient parler, est-ce qu’on les traiterait
mieux ?
« J’ai étudié
les liens entre les discriminations envers les minorités chez les humains et les
discriminations envers les animaux. Souvent, pour justifier l’oppression, on
considère les minorités comme des animaux, ce qui permet de les dévaloriser et
de réduire l’empathie. Les sourds subissent des inégalités parce que notre
société privilégie l’oral. On parle d’audiocentrisme. Pourtant la communication visuelle existe bien.
Par exemple,
la Langue des Signes qui a été créée par les personnes sourdes. Et chez les animaux,
leur comportement. »
« Je ne suis pas en train de dire que les animaux et
les personnes handicapées souffrent du validisme de la même manière. Non, ce
que je veux démontrer, c’est que le validisme est le ciment des systèmes qui
dévalorisent autant la vie des bêtes que celle des humains handicapés, ouvrant
ainsi la voie à un large éventail d’oppressions »
Questionnant ce qu’est la parole dans nos sociétés, Tiphaine
Vandermaesen nous ouvre à un questionnement philosophique actuel et audacieux.
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Sourds, conférence par Tiphaine Vandermaesen de l’équipe de Vegan Sign. En présence d’interprètes LSF/FR
Le vendredi 25 septembre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Sur inscription, à partir du 25 août
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-25T19:00:00+02:00_2026-09-25T21:00:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
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