Anime ton quartier Nantes Sud Nantes
Anime ton quartier Nantes Sud Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 14:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place du Pays Basque et le terrain des possibles.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions