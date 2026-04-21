Anime ton quartier Nantes Sud Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place du Pays Basque et le terrain des possibles.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Nantes 44200

https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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