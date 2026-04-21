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Anime ton quartier Nantes Sud Nantes

Anime ton quartier Nantes Sud Nantes

Anime ton quartier Nantes Sud Nantes mardi 21 avril 2026.

Adresse : place du Pays Basque

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 14:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : escalade, rugby, tir à l’arc, roller, slackline, tennis ballon et bien d’autres activités…L’animation se déroulera sur la place du Pays Basque et le terrain des possibles.D’autres événements sont prévus pendant les vacances, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Nantes 44200
https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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