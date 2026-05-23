Anjou’R & Nuit Croisière Ligérienne sur le Gabarot Le Cinquième Vent Chalonnes-sur-Loire
samedi 3 octobre 2026 · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
Anjou’R & Nuit Croisière Ligérienne sur le Gabarot Le Cinquième Vent
33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:30:00
fin : 2026-10-03 20:30:00
Date(s) :
2026-10-03
À l’occasion d’Anjou’R & Nuit, embarquez pour une croisière sensorielle sur la Loire, rythmée par échanges, découvertes et dégustation au coucher du soleil.
Une croisière sur la Loire qui donne à voir, à échanger et qui met vos 5 sens en éveil.
Terminez la balade au coucher du soleil en dégustant les produits du terroir. .
33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr
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English :
On the occasion of Anjou?R & Nuit, embark on a sensory cruise on the Loire, punctuated by exchanges, discoveries and sunset tastings.
L’événement Anjou’R & Nuit Croisière Ligérienne sur le Gabarot Le Cinquième Vent Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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