Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

Anjou’R & Nuit Croisière Ligérienne sur le Gabarot Le Cinquième Vent

33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:30:00

fin : 2026-10-03 20:30:00

Date(s) :

2026-10-03

À l’occasion d’Anjou’R & Nuit, embarquez pour une croisière sensorielle sur la Loire, rythmée par échanges, découvertes et dégustation au coucher du soleil.

Une croisière sur la Loire qui donne à voir, à échanger et qui met vos 5 sens en éveil.

Terminez la balade au coucher du soleil en dégustant les produits du terroir. .

33 Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

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English :

On the occasion of Anjou?R & Nuit, embark on a sensory cruise on the Loire, punctuated by exchanges, discoveries and sunset tastings.

L’événement Anjou’R & Nuit Croisière Ligérienne sur le Gabarot Le Cinquième Vent Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages