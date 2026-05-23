Fête des Quais 2026 Place du Port Garou Chalonnes-sur-Loire
vendredi 21 août 2026 · Place du Port Garou · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
Fête des Quais 2026
Place du Port Garou Place de la Serrerie Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
Trois jours de fête et de concerts sur les quais de la Loire !
Trois jours de concerts et spectacles de rue en bord de Loire, avec les groupes Lucky Pepper, One Rusty Band, Mong, Soa Bomba, Cumbia Boom Box, la compagnie Nacho Flores, la fanfare Kafi… et Sanseverino en clôture !
Un partenariat de la Mairie avec Villages en Scène, Ramble, Le Tintamarre, Les Chalandoux, Pour Toit, Les Goulidons, Le Spot et la résidence Soleil de Loire. .
Place du Port Garou Place de la Serrerie Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Three days of festivities and concerts on the quays of the Loire!
L’événement Fête des Quais 2026 Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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