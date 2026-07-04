Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

LES VENDREDIS ARTISANAUX

Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-08-07 2026-09-04

Les Vendredis Artisanaux

Marché artisanal de créateurs et créatrices dans un cadre sympa et une ambiance conviviale !

Bijoux, céramique, maroquinerie, déco, illustration, textile, u-cycling, macramé, crochet, cosmétiques, gourmandises, etc…

Lieu Quai Gambetta à Chalonnes Sur Loire

Rendez-vous tous les 1ers vendredis du mois d’avril à septembre (en juillet ce sera exceptionnellement le 2ème vendredi du mois)

Vous êtes créateurs et vous souhaitez candidater pour exposer, voici le lien à suivre

https://forms.gle/v8prCPLK2wWWaQMs5 .

Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesvendredisartisanaux@gmail.com

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English :

Artisan Fridays

L’événement LES VENDREDIS ARTISANAUX Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages