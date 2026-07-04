LES VENDREDIS ARTISANAUX Chalonnes-sur-Loire
vendredi 7 août 2026 · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
LES VENDREDIS ARTISANAUX
Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-08-07 2026-09-04
Les Vendredis Artisanaux
Marché artisanal de créateurs et créatrices dans un cadre sympa et une ambiance conviviale !
Bijoux, céramique, maroquinerie, déco, illustration, textile, u-cycling, macramé, crochet, cosmétiques, gourmandises, etc…
Lieu Quai Gambetta à Chalonnes Sur Loire
Rendez-vous tous les 1ers vendredis du mois d’avril à septembre (en juillet ce sera exceptionnellement le 2ème vendredi du mois)
Vous êtes créateurs et vous souhaitez candidater pour exposer, voici le lien à suivre
https://forms.gle/v8prCPLK2wWWaQMs5 .
Quai Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesvendredisartisanaux@gmail.com
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English :
Artisan Fridays
L’événement LES VENDREDIS ARTISANAUX Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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