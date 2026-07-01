Soirée Contes Médiathèque Ludothèque Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

Soirée Contes

Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Avec les conteurs de l’association Conte Conteur Public.

• 19h Sac à contes pour les petites z’oreilles, à partir de 4 ans (30 min)

• 19h45 pour les plus grands, à partir de 7 ans (1h15)

Sur réservation. .

Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 04 33 mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr

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English :

With the storytellers from the Conte Conteur Public association.

L’événement Soirée Contes Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages