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AGENDA · Chalonnes-sur-Loire

Soirée Contes Médiathèque Ludothèque Chalonnes-sur-Loire

vendredi 31 juillet 2026 · Médiathèque Ludothèque · Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque Ludothèque
Adresse
5 Avenue Gayot
Ville
49290 Chalonnes-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Chalonnes-sur-Loire

Soirée Contes

Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Avec les conteurs de l’association Conte Conteur Public.
• 19h Sac à contes pour les petites z’oreilles, à partir de 4 ans (30 min)

• 19h45 pour les plus grands, à partir de 7 ans (1h15)

Sur réservation.   .

Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 04 33  mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr

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English :

With the storytellers from the Conte Conteur Public association.

L’événement Soirée Contes Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

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