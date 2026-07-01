Soirée Contes Médiathèque Ludothèque Chalonnes-sur-Loire
vendredi 31 juillet 2026 · Médiathèque Ludothèque · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
Soirée Contes
Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Avec les conteurs de l’association Conte Conteur Public.
• 19h Sac à contes pour les petites z’oreilles, à partir de 4 ans (30 min)
• 19h45 pour les plus grands, à partir de 7 ans (1h15)
Sur réservation. .
Médiathèque Ludothèque 5 Avenue Gayot Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 04 33 mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr
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English :
With the storytellers from the Conte Conteur Public association.
L’événement Soirée Contes Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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