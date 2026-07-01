Rendez-vous des Quais Projection du film Dragons Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire
jeudi 16 juillet 2026 · Rue de l'Abbaye · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
Rendez-vous des Quais Projection du film Dragons
Rue de l’Abbaye Les Malpavés Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:45:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Projection de cinéma en plein air
Projection du film Dragons
Film d’aventure fantastique de Dean DeBlois (2025). Durée 2 h 05.
Sur la rude île de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis jurés depuis des générations, Harold se distingue. Harold défie des siècles de tradition en se liant d’amitié avec le dragon Krokmou, une Furie Nocturne. Il va ainsi bouleverser la vie des habitants de l’île.
Vente de gâteaux et de pop-corn par les jeunes du Spot. .
Rue de l’Abbaye Les Malpavés Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
Outdoor Movie Screening
L’événement Rendez-vous des Quais Projection du film Dragons Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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