Rendez-vous des Quais Spectacle L’Iliade Rue de l’Abbaye Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

Rendez-vous des Quais Spectacle L’Iliade

Rue de l’Abbaye Les Malpavés Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Théâtre de rue

L’Iliade • Par la compagnie Bravache

Théâtre de rue (40 min)

Ici, l’œuvre d’Homère est totalement désacralisée ! Avec des épées en plastique, des couronnes de papier et pas mal de faux sang, la compagnie Bravache choisit le rire pour traverser, en version accélérée et ébouriffée, la terrible guerre de Troie.

Un spectacle Mairie Villages en Scène.

Gratuit .

Rue de l’Abbaye Les Malpavés Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Street theater

L’événement Rendez-vous des Quais Spectacle L’Iliade Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages