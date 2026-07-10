Le Fleuve Ambulant Spectacle itinérant à vélo Chalonnes-sur-Loire

Informations pratiques

Chalonnes-sur-Loire

Le Fleuve Ambulant Spectacle itinérant à vélo

Confluence du Layon Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Comédie fantastico-environnementale, destinée à un public familial, à partir de 7 ans.

Par la compagnie Wonderkaline.

Spectacle itinérant à vélo le long du fleuve Loire, de la source à l’embouchure. De Nolwenn Jézéquel et Vincent Pensuet.

C’est l’histoire d’une famille qui descend la Loire à vélo. Le père, la mère et leur fille adulte, Louise, qui traverse une mauvaise passe. Le spectacle commence au moment où Louise a fait une chute. la fourche de son vélo est cassée. La famille appelle un dépanneur qui leur donne rendez-vous au pied d’une œuvre contemporaine, qui doit être inaugurée sur leur parcours.

Pendant que Louise attend seule le dépanneur, un téléphone placé au centre de l’œuvre se met à sonner. Louise décroche. Au bout du fil, un canard furieux lui répond: l’œuvre a été posée sur son nid! Il faut qu’il déplace ses œufs !

En “traversant” l’œuvre contemporaine, Louise va basculer dans un monde fantastique, où la nature va s’incarner et l’interpeller. Dans le nid des canards, elle trouve un œuf dont personne ne veut, qu’elle va devoir protéger et sauver de l’eau qui monte. Car une grande crue est annoncée…

Au cours de son voyage, elle croise une Jussie envahissante, un micro-plastique amoureux d’une cyanobactérie, un saumon fatigué, des écrevisses de Louisiane survoltées, une araignée baladeuse, un castor-artiste des barrages: autant de personnages truculents qui vont l’amener à ouvrir les yeux sur la vulnérabilité de la nature et sur la nécessité de défendre les droits du fleuve. .

Confluence du Layon Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

A fantasy-environmental comedy aimed at families with children ages 7 and up.

L’événement Le Fleuve Ambulant Spectacle itinérant à vélo Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages