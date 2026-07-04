Rendez-vous du Patrimoine Balade à bord du P’tit Train et découverte de la boule de sable Chalonnes-sur-Loire
samedi 4 juillet 2026 · Chalonnes-sur-Loire
Informations pratiques
Chalonnes-sur-Loire
Rendez-vous du Patrimoine Balade à bord du P’tit Train et découverte de la boule de sable
1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:30:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-08-29
Le P’tit Train vous emmène sur l’Ile de Chalonnes, en balade commentée de la plus grande île fluviale de Loire et d’Europe avec son habitat et sa biodiversité unique. Vous pourrez vous initier à la boule de sable, à la société de la Basse Ile. .
1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 82 68 77
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English :
L’événement Rendez-vous du Patrimoine Balade à bord du P’tit Train et découverte de la boule de sable Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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