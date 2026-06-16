Chalonnes-sur-Loire

Balade Découverte à bord de l’Ecole Buissonnière

Quain Gambetta Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 17:00:00

fin : 2026-09-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20 2026-06-24 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22

Embarquez pour 1h30 de balade sur la Loire à bord d’une toue cabanée.

Embarquez au ponton de Chalonnes sur Loire et partez pour 1h30 de balade sur la Loire à bord d’un bateau traditionnel de Loire une toue cabanée. Profitez d’être au cœur de la Nature dans un lieu classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Place à la détente et à la contemplation, laissez-vous porter au fil de

l’eau entre les îles, les ponts et les bords de Loire. Échangez avec le/la capitaine sur l’histoire de la marine de Loire, la faune, la flore et le patrimoine local. Jumelles, coussins et plaids à disposition pour votre confort.

Vous pouvez emmener vos grignotages et boissons. .

Quain Gambetta Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 36 53 86 untourenloire@gmail.com

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English :

Set sail for a 1.5-hour cruise on the Loire River aboard a traditional barge.

L’événement Balade Découverte à bord de l’Ecole Buissonnière Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages