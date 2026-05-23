Chalonnes-sur-Loire

Anjou’R & Nuit Le P’tit Train Guinguette Lumineuse Zen

1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Au départ de Chalonnes-sur-Loire le P’tit Train Vignes et Loire partira pour un périple sur la Corniche angevine suivi d’une dégustation des vins au Domaine avec une animation théatralisée.

Au départ de Chalonnes-sur-Loire le P’tit Train Vignes et Loire partira pour un périple sur la Corniche angevine jusqu’au village d’Ardenay

à Chaudefonds sur Layon. Ce voyage sera animé et plein de surprises jusqu’à l’arrivée au coeur des vignes du Domaine Marçais pour profiter

du coucher de soleil et du magnifique panorama sur les moulins d’Ardenay.

Ensuite place à la relaxation lors d’une séance de yoga avec Bianca sur la magnifique terrasse installées dans les vignes.

Des postures et techniques respiratoires pour se relier à son corps, son souffle et son esprit qui s’achèveront par une relaxation guidée

par les accords de guitare et les mélodies chantées. La soirée se poursuivra par une dégustation des vins au Domaine avec une animation

théatralisée. .

1 Rue du Vieux Pont Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

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English :

Departing from Chalonnes-sur-Loire, the P’tit Train Vignes et Loire will set off on a journey along the Corniche Angevine, followed by a wine tasting at the estate featuring a theatrical performance.

L’événement Anjou’R & Nuit Le P’tit Train Guinguette Lumineuse Zen Chalonnes-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages