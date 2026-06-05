Anna Boulic Les Vendredis de Vair Théâtre de Verdure Vair-sur-Loire

Vair-sur-Loire

Anna Boulic Les Vendredis de Vair

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Avec son trio, Anna Boulic secoue la harpe de ses habitudes pour l’emmener du côté du Dirty Harp Blues . Sa voix, façonnée par des années de voyages entre Australie et Bretagne, rappelle les chanteuses de cabarets où le blues se joue brut et incandescent.

Autour d’elle, Ludovic Nagy tisse des percussions sensibles, tandis que Dédé Grall, figure du blues, fait vibrer sa guitare comme un carnet de route. Ensemble, ils façonnent une musique libre, rugueuse et chaleureuse, où la harpe devient un instrument de fièvre et d’âme.

Entrée gratuite.

Tout public.

Bar sur place.

Repli en cas de mauvais temps Salle Louis Rousseau. .

Théâtre de Verdure 2 rue de Versailles Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 02 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With her trio, Anna Boulic shakes the harp out of its habits and takes it to the side of Dirty Harp Blues . Her voice, shaped by years of travel between Australia and Brittany, recalls the cabaret singers where blues is played raw and incandescent.

L’événement Anna Boulic Les Vendredis de Vair Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-29 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis