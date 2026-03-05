Anna Bozovic, Galerie David d’Angers, Angers
Anna Bozovic, Galerie David d’Angers, Angers samedi 23 mai 2026.
Anna Bozovic Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00 Galerie David d’Angers Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:20:00+02:00
« Anna Bozovic, également chanteuse et musicienne au sein du groupe angevin oda., berce et hypnotise avec sa voix et sa folk, nous rappelant Cat Power, Sinéad O’Connor, Beth Gibbons ou encore Alice Phoebe Lou.
Galerie David d’Angers 33 bis rue Toussaint – 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
« Anna Bozovic, également chanteuse et musicienne au sein du groupe angevin oda., berce et hypnotise avec sa voix et sa folk, nous rappelant Cat Power, Sinéad O’Connor, Beth Gibbons ou encore Alice…
©Marie Grall
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