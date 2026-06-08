ANNA PETROVA-FORSTER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
ANNA PETROVA-FORSTER (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse jeudi 17 septembre 2026.
Toulouse
ANNA PETROVA-FORSTER (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 40 EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Née à Saint-Pétersbourg, Anna Petrova-Forster a collaboré artistiquement avec Gidon Kremer dans le cadre du festival Music of Lockenhaus et en soliste du Chamber Orchestra of Europe.
Elle se singularise par son goût de la découverte pour son premier récital en France, elle réserve une large place au Bohémien Voříšek, contemporain trop oublié et grand ami de Schubert, dont on entendra la Sonate D. 845.
Au programme
– VOŘÍŠEK Impromptus op. 7 n°1, n°2, n°4, n°5 et Rhaposdies op. 1 n°9, n°3
– SCHUBERT Sonate en la mineur D845 15 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 22 40 05 contact@pianojacobins.com
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English :
Born in St. Petersburg, Anna Petrova-Forster has collaborated artistically with Gidon Kremer on the Music of Lockenhaus festival and as soloist with the Chamber Orchestra of Europe.
L’événement ANNA PETROVA-FORSTER (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2026-05-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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