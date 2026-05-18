Anna Torres Quintet – Soul Brasileira Jazz Le Son de la Terre PARIS 05
Anna Torres Quintet – Soul Brasileira Jazz Le Son de la Terre PARIS 05 samedi 24 octobre 2026.
SOUL BRASILEIRA JAZZ est un concert vibrant et élégant porté par la chanteuse, compositrice et interprète brésilienne Anna Torres, installée en France depuis plus de vingt ans.
À travers ce spectacle, Anna rend hommage à trois immenses artistes noires qui ont marqué l’histoire de la musique par leur liberté artistique, leur puissance vocale et leur engagement :
Sandra de Sá
Tania Maria
Nina Simone
Entre rythmes brésiliens, soul groove, jazz et émotion, Anna Torres propose également ses propres compositions originales, mêlant influences afro-brésiliennes, poésie, énergie scénique et identité multiculturelle.
Ce concert est une célébration de la femme, de la liberté artistique et du dialogue musical entre le Brésil, l’Afrique et le jazz américain.
Anna Torres : voix, guitare et berimbau
Ricardo Feijão : basse
Renato Velasco : guitare
Matthieu Marcellin : piano
Serge Gascon : batterie
Un voyage musical entre Soul, Samba et Jazz
Le samedi 24 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-24T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-25T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-24T20:00:00+02:00_2026-10-24T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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