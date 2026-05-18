Anna Torres Quintet – Soul Brasileira Jazz Le Son de la Terre PARIS 05

SOUL BRASILEIRA JAZZ est un concert vibrant et élégant porté par la chanteuse, compositrice et interprète brésilienne Anna Torres, installée en France depuis plus de vingt ans.

À travers ce spectacle, Anna rend hommage à trois immenses artistes noires qui ont marqué l’histoire de la musique par leur liberté artistique, leur puissance vocale et leur engagement :

Sandra de Sá

Tania Maria

Nina Simone

Entre rythmes brésiliens, soul groove, jazz et émotion, Anna Torres propose également ses propres compositions originales, mêlant influences afro-brésiliennes, poésie, énergie scénique et identité multiculturelle.

Ce concert est une célébration de la femme, de la liberté artistique et du dialogue musical entre le Brésil, l’Afrique et le jazz américain.

Anna Torres : voix, guitare et berimbau

Ricardo Feijão : basse

Renato Velasco : guitare

Matthieu Marcellin : piano

Serge Gascon : batterie

Un voyage musical entre Soul, Samba et Jazz

Le samedi 24 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-24T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-25T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-24T20:00:00+02:00_2026-10-24T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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