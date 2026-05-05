Anne Boissard Assume Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Anne Boissard Assume

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’humour devient une arme puissante pour tout assumer avec Anne Boissard et son spectacle Assume à l’Art Dû

Anne Boissard est l’antidote parfait à l’humour fade et politiquement correct.



Dans son premier spectacle Assume , elle livre un stand-up percutant où elle aborde l’amour, l’adoption, la psychanalyse, les addictions et la maternité sans le moindre filtre. Pas de compromis, pas de sujets tabous.



Avec un humour tranchant, elle démystifie ces sujets souvent délicats, invitant le public à rire autant de la vie que d’eux-mêmes.



Préparez-vous à rire et à réfléchir, car Assume n’est pas seulement un spectacle comique, c’est une plongée audacieuse dans la vie d’ Anne Boissard, où l’humour devient une arme puissante pour tout assumer



Mise en scène, Certe Mathurin. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Humor becomes a powerful weapon to take on anything with Anne Boissard and her show Assume at l’Art Dû

L’événement Anne Boissard Assume Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille