Anne Cahen Moment de Qualité Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Anne Cahen Moment de Qualité Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement samedi 27 mars 2027.
Marseille 6e Arrondissement
Anne Cahen Moment de Qualité
Samedi 27 mars 2027 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-27 19:30:00
fin : 2027-03-27
Date(s) :
2027-03-27
La promesse est dans le titre Moment de Qualité le spectacle d’Anne Cahen à l’Art Dû !
La promesse est dans le titre. Dans Moment de Qualité, Anne Cahen dissèque le monde parfois absurde du travail, les introvertis, les choix de vie, la magie du Bigdil (oui oui), les gens en général..
Allez-y les yeux fermés. Vous l’avez peut-être déjà entendue sur France Inter ou vue dans l’émission du Jamel Comedy Club ou encore sur Canal+ et CultureBox où ses sketchs sont régulièrement diffusés Anne Cahen, étoile montante du stand up, joue son spectacle à Paris au Point Virgule et en tournée en France, Suisse et Belgique.
Elle se produit également sur toutes les prestigieuses scènes des comedy clubs parisiens. Le Saviez-vous ? Gagnante du prix d’écriture SACD 2024″ .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The promise is in the title, Moment de Qualité , Anne Cahen’s show at l’Art Dû!
L’événement Anne Cahen Moment de Qualité Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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