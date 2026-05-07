Anne Depetrini en rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Anne Depetrini en rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 18 décembre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Anne Depetrini en rodage
Du vendredi 18 au samedi 19 décembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 22.51 – 22.51 – 22.51 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-18
Nouveau spectacle d’Anne Depetrini au théâtre l’Art Dû
Trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée…
Moi je voulais juste être à la bonne place, et je n’y arrivais jamais. J’ai tout essayé.
Non mais vraiment tout, depuis la psy, jusqu’à l’exorciste, en passant par le marabout.
Et non. J’étais toujours à côté. Mais finalement je me suis aperçue d’un truc,incroyable être à côté, c’est pas si mal…
Mise en scène Benjamin Guedj .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Anne Depetrini’s new show at Théâtre l’Art Dû
L’événement Anne Depetrini en rodage Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Finale du Tremplin Orizon Sud 2026 Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 7 mai 2026
- James Baker + Bandit Bandit Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 8 mai 2026
- Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Albert Tawil Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Les Auditions du marché concerts d’orgue Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 12 mai 2026