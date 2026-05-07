Anne Depetrini en rodage Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Anne Depetrini en rodage

Du vendredi 18 au samedi 19 décembre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22.51 – 22.51 – 22.51 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 19:30:00

fin : 2026-12-19

Date(s) :

2026-12-18

Nouveau spectacle d’Anne Depetrini au théâtre l’Art Dû

Trop grande, trop de cheveux, trop timide, trop spontanée…



Moi je voulais juste être à la bonne place, et je n’y arrivais jamais. J’ai tout essayé.



Non mais vraiment tout, depuis la psy, jusqu’à l’exorciste, en passant par le marabout.



Et non. J’étais toujours à côté. Mais finalement je me suis aperçue d’un truc,incroyable être à côté, c’est pas si mal…



Mise en scène Benjamin Guedj .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne Depetrini’s new show at Théâtre l’Art Dû

L’événement Anne Depetrini en rodage Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille