Anne Roumanoff Belfort Maison du Peuple Belfort

Anne Roumanoff Belfort
Maison du Peuple
1 Place de la Résistance
Belfort
Territoire de Belfort

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

L’expérience de la vie

Le spectacle d’Anne Roumanoff

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?

Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.

Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.

Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. .

Maison du Peuple 1 Place de la Résistance

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

