UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Perpignan

ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

mardi 11 mai 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 11 mai 2027
Fin
mardi 11 mai 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des congrès Auditorium Charles
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
37 37 45 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 37 – 37 – 45

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:29:00
fin : 2027-05-11

Date(s) :
2027-05-11

Au Palais des congrès, Anne, naturellement drôle !
  .

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48  reservation@boitaclous.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Palais des congr%E8s, Anne—naturally funny!

L’événement ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME

À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)