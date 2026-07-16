ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 37 – 37 – 45

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-11 20:29:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11

Au Palais des congrès, Anne, naturellement drôle !

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Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com

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English :

At the Palais des congr%E8s, Anne—naturally funny!

L’événement ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME