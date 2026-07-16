ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan
mardi 11 mai 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS
Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 37 – 37 – 45
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-11 20:29:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11
Au Palais des congrès, Anne, naturellement drôle !
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Place Armand Lanoux Palais des congrès Auditorium Charles Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 34 07 48 reservation@boitaclous.com
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English :
At the Palais des congr%E8s, Anne—naturally funny!
L’événement ANNE ROUMANOFF BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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