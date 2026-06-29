Informations pratiques

Millau

Anne Roumanoff l’âge Libre Théâtre de la Maison du Peuple

Maison du Peuple Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

L’humoriste Anne Roumanoff fera étape à Millau le vendredi 16 octobre 2026 avec son nouveau spectacle, L’âge Libre . Rendez-vous à 20h30 au Théâtre de la Maison du Peuple pour 1h30 de rire et d’observation acérée de notre époque.

Anne RoumanoffL’âge Libre

Date et heure

vendredi 16 octobre 2026 à 20h30

Durée

1h30

Lieu

Théâtre de la Maison du Peuple, Rue Pasteur 12100 Millau

Eveil prod en accord avec Little Bros. & Vaillant Productions présentent

Dans son nouveau spectacle L’âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire. L’âge Libre est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.

Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation.

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Maison du Peuple Millau 12100 Aveyron Occitanie contact@eveil-prod.com

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English :

Comedian Anne Roumanoff will be making a stop in Millau on Friday, October 16, 2026, with her new show, *L’Âge Libre*. Join us at 8:30 p.m. at the Théâtre de la Maison du Peuple for an hour and a half of laughter and sharp observations on our times.

L’événement Anne Roumanoff l’âge Libre Théâtre de la Maison du Peuple Millau a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)