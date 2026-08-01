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Anne Roumanoff – nouveau spectacle, Le Bacchus, Rennes

mardi 29 septembre 2026 · Le Bacchus · Rennes

Anne Roumanoff – nouveau spectacle, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
35043 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Tarif unique : 32 euros

Anne Roumanoff – nouveau spectacle 29 et 30 septembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif unique : 32 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T21:00:00+02:00 – 2026-09-29T22:15:00+02:00
Fin : 2026-09-30T21:00:00+02:00 – 2026-09-30T22:15:00+02:00

Dans son nouveau spectacle L’âge Libre, Anne Roumanoff dresse avec humour et mordant un état des lieux du monde contemporain et de ses contradictions. Qu’elle incarne une complotiste exaltée, une québécoise qui anime un stage de réalignement personnel, une serveuse de café matcha, qu’elle s’interroge sur la disparition du sens de la nuance ou sur la vraie signification du mot extrême, Anne Roumanoff change de peau avec une aisance jubilatoire.
« L’âge Libre » est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.
Trump, Macron, Poutine, l’inflation, Anne Roumanoff se révèle une fine observatrice du chaos moderne qu’elle décortique avec délectation.
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Production : Little Bros. & Vaillant Productions
Mise en scène : Gil Galliot

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8218-anne-roumanoff-nouveau-spectacle-septembre-2026.html »}]
« L’âge Libre » est un spectacle plein d’autodérision, piquant, lucide et irrésistiblement drôle.

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