Llupia

ANNÉES 80

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Nélésia Dream Events chanteuse des années 80 à aujourd’hui entrée gratuite et places assises Espace Tosi….

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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59

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English :

Nélésia Dream Events singer from the 80s to today free admission and seating Espace Tosi….

L’événement ANNÉES 80 Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME