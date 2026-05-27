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COMÉDIE MUSICALE ESMÉRALDA Llupia

COMÉDIE MUSICALE ESMÉRALDA Llupia

COMÉDIE MUSICALE ESMÉRALDA Llupia dimanche 5 juillet 2026.

Ville : 66300 Llupia

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Llupia

COMÉDIE MUSICALE ESMÉRALDA

Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Comédie musicale Esméralda entrée gratuite et place assise Espace Tosi…
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Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59 

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English :

Musical Esmeralda Free admission and seating Espace Tosi…

L’événement COMÉDIE MUSICALE ESMÉRALDA Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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