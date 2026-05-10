Annette Messager / Une hirondelle ne fait pas le printemps Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Exposition

Une hirondelle ne fait pas le printemps, du 14 avril au 20 septembre 2026.

Conçue par le commissaire Colin Lemoine, l’exposition réunit plus de 80 œuvres déployées dans une quinzaine de salles, au fil d’un parcours thématique (« transports amoureux », « capture et captivité », « sang des bêtes », « sauvagerie domestiquée »…).

Installations majeures, œuvres emblématiques et pièces inédites dialoguent avec les collections du musée, faisant du monde animal un miroir des passions et des pulsions humaines. Cette exposition propose d’approcher l’œuvre d’Annette Messager à la lumière de l’animalité, laquelle n’avait jamais fait l’objet d’une telle exploration, et ce malgré sa permanence et sa récurrence dans le travail de l’artiste.

Œuvres présentées avec le concours d’Annette Messager, de la Galerie Marian Goodman Paris, de Sèvres – Manufacture et Musée nationaux et de la Collection Marin Karmitz.

Thématiques :

• Hybridation et métamorphose, œuvres mêlant anatomies humaines et animales

• (ex. : Escargot-seins, Jambes-oiseau).

• Captivité et prédation, mise en scène de la domination et de la vulnérabilité (ex. : La Parade de l’écureuil, Trois cagettes).

• Corps et intimité, œuvres abordant la sensualité et les relations affectives (ex. : Mes transports, Le Bestiaire amoureux).

• Langage et symbolique, réflexion sur les expressions populaires et les proverbes (ex. : Vingt-deux expressions, Le Miroir aux alouettes).

• Mémoire et collection, présentation d’albums-collections et d’objets personnels de l’artiste (ex. : Les Qualificatifs donnés aux femmes, Ma vitrine de pigeons).

Commissariat : Coline Lemoine

Plus de 80 œuvres investissent une quinzaine de salles du musée : corps hybrides, créatures captives, bestiaires amoureux…

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Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des Archives 75003 Paris

https://www.chassenature.org/



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