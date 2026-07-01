Annette, Salle l’Odyssée, Orvault

Informations pratiques

Annette Jeudi 18 mars 2027, 20h00 Salle l’Odyssée Loire-Atlantique

De 9 € à 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:50:00+01:00

Fin : 2027-03-18T20:00:00+01:00 – 2027-03-18T21:50:00+01:00

Indocile et habitée par un profond désir d’ailleurs, Annette n’a cessé de se défaire des rôles assignés pour explorer de nouveaux espaces. De cette tension naît la figure d’une femme en mouvement, toujours en quête d’émancipation.

À la croisée du théâtre et de la danse, la mise en scène tisse paroles, gestes et sensations dans une forme sensible et collective. Entre récit intime et élan chorégraphique, le spectacle déploie un regard singulier bourré d’ironie sur le temps qui passe. Un hommage puissant à la liberté d’être et de se réinventer, à tout âge.

Salle l’Odyssée 1 Route de Basse Indre, Orvault Orvault 44700 Bourg Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lodyssee-lagobiniere.fr/share/event/156-Annette »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@mairie-orvault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 78 37 47 »}]

Annette compose le portrait vibrant d’une femme de 75 ans, entourée de deux comédiennes et deux danseurs. Ils incarnent les souvenirs d’un corps et d’une vie pour faire émerger une trajectoire libre théâtre et danse Compagnie Canicule

Laurent Poma